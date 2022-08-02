США ввели санкции против 893 чиновников и военных России

Госдепартамент США в связи с проведением РФ специальной военной операции (СВО) на Украине вводит визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном во вторник.

Фото: © Nicole Glass Photography/Shutterstock/FOTODOM © Nicole Glass Photography/Shutterstock/FOTODOM

Как указывается в документе, американское внешнеполитическое ведомство "вводит визовые ограничения в отношении лиц", связанных с проведением СВО. В их числе "893 должностных лица РФ, таких как члены Совета Федерации и военнослужащие", которые, по версии США, "угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". Ограничения также введены в отношении "31 иностранного должностного лица", поддержавшего воссоединение РФ с Крымом.

В заявлении уточняется, что США внесли в санкционные списки "трех олигархов". Речь идет о предпринимателях Дмитрии Пумпянском, Андрее Мельниченко и Александре Пономаренко.