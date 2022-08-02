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1 час назад

США ввели санкции против Алины Кабаевой

Lenta.ruиещё 4

Власти США ввели санкции против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Соответствующий список опубликован на сайте министерства финансов страны.

Под ограничения попали также глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

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13 мая Кабаева также была занесена в санкционный список Великобритании. Кроме того, в документе числится бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила Очеретная и несколько его родственников — двоюродные братья Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.

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