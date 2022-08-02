США ввели санкции против Алины Кабаевой

13 мая Кабаева также была занесена в санкционный список Великобритании. Кроме того, в документе числится бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила Очеретная и несколько его родственников — двоюродные братья Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов.