Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что глава МИД Сергей Лавров направляется в азиатское турне. Он планирует посетить Мьянму и Камбоджу.

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Мария Захарова уточнила, что в регионе «жарко. Во всех смыслах». При этом она подчеркнула, что цели Лаврова существенно отличаются от задач главы Конгресса США Нэнси Пелоси. Он «везёт не провокацию, а сотрудничество».

Кроме того, дипломат прокомментировала высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая объявила о готовности страны помочь Тайваню в случае агрессии со стороны материкового Китая.

Захарова подчеркнула, что Берлин за восемь лет так и не смог помочь Киеву. Она назвала таких помощников, как Бербок, «провокаторами и душителями свободного мира».