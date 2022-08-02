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52 минуты назад

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

RT на русском

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху.

Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — заявили в пресс-службе президента.

Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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