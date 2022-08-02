Путин и Пашинян провели телефонный разговор

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — заявили в пресс-службе президента.