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1 час назад

Россия пригрозила США разрывом дипотношений

Lenta.ruиещё 12

Если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором мирового терроризма», то Москва может инициировать разрыв дипотношений между странами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС

Дипломат напомнила, что «страшная кара» Вашингтона не заставит Россию жить по придуманному в США миропорядку.

«Логическим результатом [признания] может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать», — пригрозила представитель.

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Блинкену, что Конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.

«Мы переживем»: Захарова о возможности разрыва отношений с США

Наконец, 27 июля сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма.

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