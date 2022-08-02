Россия пригрозила США разрывом дипотношений

«Логическим результатом [признания] может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать», — пригрозила представитель.

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Блинкену, что Конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.