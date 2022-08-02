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27 минут назад

«Мы переживем»: Захарова о возможности разрыва отношений с США

Лера Букина

России удастся пережить полную остановку Вашингтоном отношений c Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы переживем»: Захарова о возможности разрыва отношений с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», - подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном при объявлении России «страной-спонсором терроризма».

«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнула Захарова и добавила, что в США должны это понимать.

Ранее Захарова, комментируя информацию о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, заявила, что США дестабилизируют ситуацию в мире.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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