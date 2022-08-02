«Мы переживем»: Захарова о возможности разрыва отношений с США

«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнула Захарова и добавила, что в США должны это понимать.