«Мы переживем»: Захарова о возможности разрыва отношений с США

России удастся пережить полную остановку Вашингтоном отношений c Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.
«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», - подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, российская сторона разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном при объявлении России «страной-спонсором терроризма».
«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнула Захарова и добавила, что в США должны это понимать.
Ранее Захарова, комментируя информацию о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, заявила, что США дестабилизируют ситуацию в мире.