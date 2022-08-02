Страницу Медведева «ВКонтакте» взломали

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал он.