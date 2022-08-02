В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
41 минуту назад

Помощник Медведева сообщил о взломе страницы чиновника в соцсети

Елена Прошина

Помощник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе его аккаунта в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости.

Страницу Медведева «ВКонтакте» взломали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, последним постом, который опубликовал Медведев, было поздравление с Днем ВМФ. По словам Осипова, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети.

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал он.

Медведев рассказал, на каких условиях возможен мир на Украине

Напомним, накануне на странице Дмитрия Медведева появился пост, посвященный геополитике. В тексте поста был призыв объединить ряд бывших республик СССР, а также негативное высказывание о Казахстане. Публикация была удалена через десять минут, однако успела спровоцировать скандал. На запись отреагировал депутат мажилиса Казахстана Азат Перуашев. Фракция Демпартии «Ак жол» сообщила об отправке официального запроса в МИД для разъяснения поста.

Политика,Происшествия,Наука и техника,Азат Перуашев,Олег Осипов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители