Страницу Медведева «ВКонтакте» взломали

Помощник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе его аккаунта в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, последним постом, который опубликовал Медведев, было поздравление с Днем ВМФ. По словам Осипова, с тем, кто взломал страницу и публиковал другую запись, разберется администрация соцсети.
«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал он.
Напомним, накануне на странице Дмитрия Медведева появился пост, посвященный геополитике. В тексте поста был призыв объединить ряд бывших республик СССР, а также негативное высказывание о Казахстане. Публикация была удалена через десять минут, однако успела спровоцировать скандал. На запись отреагировал депутат мажилиса Казахстана Азат Перуашев. Фракция Демпартии «Ак жол» сообщила об отправке официального запроса в МИД для разъяснения поста.