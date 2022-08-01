В переговорах США и РФ по обмену заключенными появилось новое имя

Российские власти пытаются найти разумный компромисс в вопросе по обмену заключенными. Они предложили включить в список лиц, подлежащих обмену, предпринимателя Владислава Клюшина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что бизнесмен Клюшин был арестован в Швейцарии в 2021 году. Власти США обвинили его в различных экономических преступлениях.

По данным агентства, Вашингтон добивается возвращения в США олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилан. Москва в ответ желает получить Виктора Бута, а также Вадима Красикова. Кандидатура последнего не устроила США, поэтому в сделке появилось новое имя.