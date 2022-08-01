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15 минут назад

Политолог оценил шансы урегулировать конфликт Сербии и Косова за месяц

Елена Прошина

Полностью разрешить конфликт между Сербией и Косово за месяц невозможно, но этого времени хватит, чтобы снять напряжение. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог оценил шансы урегулировать конфликт Сербии и Косова за месяц
Фото: ReutersReuters

Он считает, что международное сообщество сделало все, чтобы не допустить начала сербско-косовского конфликта, поскольку мир «не готов к еще одной точке напряжения». По мнению Кошкина, Запад «нахлебался с Украиной и сейчас не знает, что с ней делать» и Косово совсем не к месту.

«Не видят, что коллективный Запад может потянуть еще один конфликт», — добавил он.

Кошкин также обратил внимание на «неактивную» позицию Лондона и Вашингтона в этом вопросе. На это влияет, по его словам, то, что косово-сербское обострение играет не в пользу «концепции гегемонизма», которую эти страны пытались демонстрировать.

«В режиме трансатлантического единства все как-то начинает сегодня быть неуверенным», — подчеркнул политолог.

Также он прокомментировал поддержку Сербии Россией в данном вопросе. Кошкин уверен, что РФ и дальше продолжит оставаться на стороне страны. Кроме того он призвал Москву «дальше развивать двусторонние отношения на уровне институтов гражданского сообщества и на политическом и дипломатическом уровнях».

31 июля в Косово сработали сигналы воздушной тревоги. Затем в СМИ стали распространяться сообщения о том, что косовоалбанская полиция заблокировала два пункта пропуска на границе Сербии с непризнанной республикой, местные жители на дорогах стали строить баррикады и даже были слышны выстрелы.

После этого президент страны Александр Вучич заявил, что полиция Косово намерена начать силовую операцию против сербов. В частности, по его словам, власти республики планируют запретить въезд гражданам с сербскими номерами и документами. Данная мера должна была вступить в силу 1 августа, однако в Косово решили отложить процедуру на месяц после соответствующего призыва со стороны США.

Политика,В мире,Андрей Кошкин,Александр Вучич,
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