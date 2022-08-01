Посла России вызвали в МИД Швеции

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за публикации в Telegram-канале дипломатического представительства сообщения о погибшем на Украине шведском солдате. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», — рассказали в посольстве.

После появления новостей о гибели на Украине шведского солдата Эдварде Патриньяни, российское посольство в Стокгольме написало в своем Telegram-канале, что шведские СМИ, говоря о гибели молодого человека, попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

Ранее издание Politico сообщило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. По информации источника, в их числе оказался 28-летний гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. Уточняется, что они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка.