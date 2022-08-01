МИД Швеции намерен на этой неделе вызвать представителя посольства РФ в королевстве в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ведомстве.

"МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе", - пояснили в пресс-службе.

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Как сообщила ранее газета Dagens Nyheter, с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. По мнению спикера по внешнеполитическим вопросам партии "Либералы" Юара Форселя, комментарий - "часть психологической атаки России на Швецию". Представитель Партии центра Керстин Лундгрен считает, что речь идет о том, "что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным". Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.

Комментарий посольства

В опубликованном 25 июля комментарии в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) посольство РФ в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались "создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника".

Как заявили в диппредставительстве РФ, тот факт, что он, будучи иностранным гражданином, вступил в ряды "армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения", делает его "преступником в соответствии с международным правом".

Российские дипломаты предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, "с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания".

СМИ королевства сообщили 19 июля о том, что шведский подданный в возрасте 28 лет, ранее служивший в ВВС королевства в Упсале, погиб под Харьковом. Участвовавший в военных действиях на стороне Украины военнослужащий в звании лейтенанта был ранен осколками гранаты в грудь. По неподтвержденным данным, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных Вооруженным силам Украины.

Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.

Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.

«Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.

Министерство обороны опубликовало сводные данные о численности и происхождении иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные представил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой их число составляет 2741.

Среди стран, из которых на Украину прибыли наемники — Новая Зеландия (1 человек), Иран (1), Китай (1) и Чили (1). Лидируют по числу наемников Польша (1835 человек), Канада (605) и США (544).

Польша также лидирует по числу потерь среди наемников — из 1835 бойцов были уничтожены 544 человека.

Ранее сообщилось, что 9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

Politico приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко, который сообщил, что убиты Люк Люцишин и Брайан Янг из США, Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Как поясняется, они были членами «сил специальных операций» территориальной обороны. Подразделение, в котором были наемники, «базировалось рядом с Северском». Их уничтожили 18 июля – при обстреле в районе села Григорьевка (Григоровка). Подразделению велели «занять боевые позиции».

Politico пишет, что Люцишин был «американцем украинского происхождения», который в США работал в полиции. По словам Мирошниченко, Янг в прошлом проходил военную службу в США, Рой-Сируа прежде был связан с Французским иностранным легионом, передает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в Константиновке в результате удара ВКС России уничтожены 250 иностранных наемников.

Он пояснил, что удар был нанесен ракетами воздушного базирования — российская авиация уничтожила пункт временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ.

«Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — заявил Конашенков.

Кроме иностранных наемников, в селе Витово Черкасской области в результате авиаудара были уничтожены 60 украинских военнослужащих из состава 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании, входивших в националистический батальон "Азов" и другие вооруженные формирования, которые были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь". Как уточнили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда, дата слушания дела по существу и формат заседаний пока не определены.

"В производство апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве", - сказала представитель суда.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе. Аналогичные обвинения по ст. 430 УК ДНР ("Наемничество") были предъявлены британцам Дилану Хили и Эндрю Хиллу, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Британцы отказались сотрудничать со следствием и давать показания по делу, а гражданин Швеции, который был взят в плен на металлургическом заводе "Азовсталь", в ходе следствия отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории ДНР.

По данным источника ТАСС, 60-летний Хардинг является участником войны в Сирии на стороне курдов. По его словам, "людей он не убивал".

Некоторые страны НАТО поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», - передает РИА Новости его слова.

Дипломат добавил, что эти действия нарушают ряд международных соглашений, так как в процесс вербовки вовлечены в том числе неправительственные организации, а также украинские дипломатические представительства за границей. Это противоречит, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. Он также отметил, что НАТО поможет Киеву перейти с оснащения советской эры на современное оборудование.

Иностранные боевики, которые возвращаются с Украины, представляют угрозу для собственных стран. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор департамента новых вызовов и угроз российского Министерства иностранных дел Владимир Тарабин.

По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство, данный вопрос обсуждается в рамках международных контактов МИД РФ. В ведомстве настаивают на недопустимости подобной практики, и будем твердо делать это и дальше, добавил он.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — отметил Тарабин.

Кроме того, по его словам, Россия внимательно отслеживает вербовку иностранцев для участия в боевых действиях на востоке Украины на стороне киевского режима, которую осуществляют украинские власти при негласной поддержке ряда стран НАТО. Этим занимаются не только неправительственные организации, но и дипломатические представительства Украины за рубежом, заключил представитель МИД РФ.

Обстрел СИЗО в Еленовке, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна как для украинцев, так и для для иностранных наемников. Об заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В пятницу замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ обстреляли тюрьму в населенном пункте Еленовка. В тот же день в Минобороны России подтвердили удар и сообщили о 40 погибших украинских военнопленных и 75 раненых. 30 июля в российском военном ведомстве уточнили, что погибло 50 человек, а тяжелые ранения получили 73 заключенных. Были опубликованы поименные списки жертв.

«Киевская власть опасна как для украинцев, так и иностранных наемников. Результатом преступных приказов украинской власти являются обстрелы не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих и иностранных наемников. Для запугивания украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, украинская власть стала применять новый «психологический прием воздействия» — расстрел своих военных», — цитирует Ковитиди РИА «Новости».