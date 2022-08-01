Вдова Ельцина ответила на слова Зюганова об отказе занять любой пост

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин, находясь у власти в 1990-е годы, ни при каких обстоятельствах не мог предложить председателю КПРФ Геннадию Зюганову «любой пост», как об этом заявил лидер коммунистов. Так ответила на его слова вдова бывшего главы государства Наина Ельцина, ее комментарий размещен на странице «Ельцин Центра» во «ВКонтакте».

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«Он [Ельцин] был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса», — заявила она.

В дополнение к этому она назвала чушью утверждения Зюганова о сооружении «Ельцин Центра» в Екатеринбурге американцами, а также о чрезмерно высоких тратах на его содержание и об отсутствии в музее экс-президента упоминаний о Великой Отечественной войне.