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22 минуты назад

Кадыров назвал разжигателя конфликта между Сербией и Косово

Никита Бородкин

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и непризнанным Косово. В своем Telegram-канале он заявил, что руководство альянса решило «ковырнуть заживавшую на Балканах ранку» из-за неудач в планах на Украину.

Кадыров назвал способ разрешения косовского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров отметил, что официальная причина конфликта «нелепа и банальна», из-за чего не остается никаких сомнений в подстрекательстве противостояния извне. При этом ситуация становится вдвойне обиднее из-за того, что НАТО пытается «науськать» косовских мусульман на конфликт.

Также Кадыров в соцсетях назвал способ разрешения противоречий между Сербией и Косово. Он отметил, что в мире существуют примеры мирной жизни людей разных религий и национальностей, но бывает доброго сосуществования с натовскими интервентами.

«Призываю сербов и косовских албанцев убрать из уравнения натовского иблиса и подумать о своем будущем. И тогда появится понимание проблемы и её решение», - написал он.

Отдельно глава Чечни напомнил, что Сербия стала одной из стран, которая поддержала Россию в вопросе денацификации Украины, а ее президент Александр Вучич знает, что представляет из себя НАТО.

Вучич обратился к России

Напомним, что с 1 августа власти самопровозглашенного Косово планировали запретить на территории республики сербские документы и автомобильные номера. В результате в приграничных районах начала обострятся ситуация, из-за чего туда начали направлять полицию и бронетехнику.

Чтобы остановить спецназ, сербы начали блокировать дороги, после чего начались стычки с силовиками. В результате власти в Приштине решили перенести начало действия запрета на 1 сентября.

Политика,Видео,Александр Вучич,Рамзан Кадыров,НАТО,
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