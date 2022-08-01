Кадыров назвал способ разрешения косовского кризиса

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и непризнанным Косово. В своем Telegram-канале он заявил, что руководство альянса решило «ковырнуть заживавшую на Балканах ранку» из-за неудач в планах на Украину.

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Кадыров отметил, что официальная причина конфликта «нелепа и банальна», из-за чего не остается никаких сомнений в подстрекательстве противостояния извне. При этом ситуация становится вдвойне обиднее из-за того, что НАТО пытается «науськать» косовских мусульман на конфликт.

Также Кадыров в соцсетях назвал способ разрешения противоречий между Сербией и Косово. Он отметил, что в мире существуют примеры мирной жизни людей разных религий и национальностей, но бывает доброго сосуществования с натовскими интервентами.

«Призываю сербов и косовских албанцев убрать из уравнения натовского иблиса и подумать о своем будущем. И тогда появится понимание проблемы и её решение», - написал он.

Отдельно глава Чечни напомнил, что Сербия стала одной из стран, которая поддержала Россию в вопросе денацификации Украины, а ее президент Александр Вучич знает, что представляет из себя НАТО.

Напомним, что с 1 августа власти самопровозглашенного Косово планировали запретить на территории республики сербские документы и автомобильные номера. В результате в приграничных районах начала обострятся ситуация, из-за чего туда начали направлять полицию и бронетехнику.