Несколько стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан в ряды ВСУ для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация "внимательно отслеживает", как Украина вербует иностранцев. По его словам, в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства. Такая практика противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, отметил Тарабрин.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) с 2012 года вербовала граждан Польши с целью получения информации о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР). Одним из каналов сбора информации выступал политолог Мартин Косенковский из Католического университета Люблина. Благодаря развертыванию этой деятельности украинская разведка регулярно получала информацию об оценках деятельности правящего альянса "За европейскую интеграцию в Молдове".