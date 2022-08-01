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11 минут назад

Вучич обратился к России

Елена Прошина

Президент Сербии Александар Вучич выразил признательность Министерству иностранных дел России за поддержку в ситуации с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Pink.

Вучич обратился к России
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Он поблагодарил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и сотрудников посольства США за поддержку Сербии по ситуации с Косово. Вучич также выразил особую признательность МИД РФ и заметил, что сотрудники российского ведомства отреагировали «очень корректно».

Кроме того, лидер Сербии обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на власти самопровозглашенной республики Косово. По его словам, командующий международными силами безопасности под защитой НАТО (КФОР), которые занимаются обеспечением безопасности в Косове, должен будет провести беседу с бывшим вице-премьер-министром края Гораном Ракичем.

Сербский лидер в обращении к гражданам заявил, что власти страны делают все возможное для урегулирования ситуации. Вучич выразил уверенность, что вскоре напряжение между народами пойдет на убыль, и стороны найдут новые компромиссные решения и достигнут мира. Он отметил, что это будет самой крупной политической задачей Сербии в ближайшие несколько дней.

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Политика,В мире,Александар Вучич,МИД России,НАТО,ЕС,
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