Вучич обратился к России

Президент Сербии Александар Вучич выразил признательность Министерству иностранных дел России за поддержку в ситуации с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Pink.

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Он поблагодарил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и сотрудников посольства США за поддержку Сербии по ситуации с Косово. Вучич также выразил особую признательность МИД РФ и заметил, что сотрудники российского ведомства отреагировали «очень корректно».

Кроме того, лидер Сербии обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на власти самопровозглашенной республики Косово. По его словам, командующий международными силами безопасности под защитой НАТО (КФОР), которые занимаются обеспечением безопасности в Косове, должен будет провести беседу с бывшим вице-премьер-министром края Гораном Ракичем.