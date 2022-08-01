В Словении отметили день дружбы с Россией

Мемориальная церемония у русской часовни, расположенной на горном перевале Вршич в словенских Альпах, в текущем году состоялась в рамках празднования Дня дружбы России и Словении. Организатором прошедшего в воскресенье мероприятия выступило Общество российско-словенской дружбы.

В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в Словении Тимур Эйвазов, сотрудники посольства России в Любляне, первый президент Республики Словении Милан Кучан, а также директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Янез Уйчич. На церемонии также присутствовал министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Перевал дружбы

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. Всего в годы Первой мировой войны на территории современной Словении в австро-венгерских лагерях для пленных погибли не менее 10 тыс. соотечественников. В 2016 году праздновалось столетие часовни, торжества посетил президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.