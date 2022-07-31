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1 час назад

Пушков: Китай добился моральной победы над США

Деловая газета "Взгляд"

Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела – от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США – при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям – показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Стало известно, какие страны посетит Пелоси во время турне по Азии

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.

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