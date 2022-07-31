«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела – от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США – при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям – показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», – написал Пушков в своем Telegram-канале.