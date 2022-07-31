Глава пенсионного фонда России освобожден от должности

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим освобожден от должности, врио руководителя назначен зампред правления ПФР Сергей Чирков. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства РФ.
"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", - говорится в сообщении.
Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ. Чирков пришел в ПФР в 2001 году, с июля 2018 года работал заместителем председателя правления фонда.