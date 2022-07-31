Глава пенсионного фонда России освобожден от должности

"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин . Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", - говорится в сообщении.

Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ. Чирков пришел в ПФР в 2001 году, с июля 2018 года работал заместителем председателя правления фонда.