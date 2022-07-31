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1 час назад

Глава парламента Крыма пообещал скорый ответ на атаку штаба ЧФ

Илья Родин

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале прокомментировал удар украинского БПЛА по штабу Черноморского флота. Он пообещал, что будут приняты ответные меры. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что рано утром в воскресенье, 31 июля, по штабу ЧФ был нанесен удар с помощью беспилотника. В результате атаки ранены шесть человек, никто не погиб. Мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота были отменены в целях безопасности.

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

Константинов подчеркнул, что специалисты проведут тщательное расследование «этой атаки». Вместе с тем, причины налета понятны уже сейчас. По его мнению, удар был нанесен с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, заронить в обществе «тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО».

Он пояснил, что «из случившегося будут сделаны самые серьезные выводы и ответ не замедлит себя ждать». Политик полагает, что следует предпринять настолько серьезные меры, чтобы ВСУ в дальнейшем не осмеливалось проводить теракты во время праздников.

Политика,Видео,Владимир Константинов,
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