Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале прокомментировал удар украинского БПЛА по штабу Черноморского флота. Он пообещал, что будут приняты ответные меры. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что рано утром в воскресенье, 31 июля, по штабу ЧФ был нанесен удар с помощью беспилотника. В результате атаки ранены шесть человек, никто не погиб. Мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота были отменены в целях безопасности.

Константинов подчеркнул, что специалисты проведут тщательное расследование «этой атаки». Вместе с тем, причины налета понятны уже сейчас. По его мнению, удар был нанесен с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, заронить в обществе «тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО».