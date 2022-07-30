ЕС призвали запретить выдачу россиянам туристических виз

Руководитель министерства иностранных дел Латви Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам Российской Федерации туристических виз. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил руководитель латвийского внешнеполитического ведомства.
Ранее в службе государственной безопасности Латвии сообщили, что российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, в противном случае их не впускают в страну.
В статье подчеркивается, что такую меру пришлось ввести из-за недовольства жителей Латвии, которым не нравится присутствие граждан Российской Федерации в их стране.
До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о желании предложить государствам Евросоюза закрыть въезд россиянам. В стране уже прекратили выдачу новых виз, но проблему Таллин видит в том, что граждане РФ продолжают приезжать по уже выданным разрешениям.