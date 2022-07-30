В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
43 минуты назад

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам России туристических виз

Газета.Ruиещё 3

Руководитель министерства иностранных дел Латви Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам Российской Федерации туристических виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЕС призвали запретить выдачу россиянам туристических виз
Фото: ReutersReuters

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил руководитель латвийского внешнеполитического ведомства.

Ранее в службе государственной безопасности Латвии сообщили, что российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, в противном случае их не впускают в страну.

Россиянам стало сложнее получать шенгенские визы

В статье подчеркивается, что такую меру пришлось ввести из-за недовольства жителей Латвии, которым не нравится присутствие граждан Российской Федерации в их стране.

До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о желании предложить государствам Евросоюза закрыть въезд россиянам. В стране уже прекратили выдачу новых виз, но проблему Таллин видит в том, что граждане РФ продолжают приезжать по уже выданным разрешениям.

Политика,ЕС,
68
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители