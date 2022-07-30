ЕС призвали запретить выдачу россиянам туристических виз

Руководитель министерства иностранных дел Латви Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам Российской Федерации туристических виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил руководитель латвийского внешнеполитического ведомства.

Ранее в службе государственной безопасности Латвии сообщили, что российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, в противном случае их не впускают в страну.

В статье подчеркивается, что такую меру пришлось ввести из-за недовольства жителей Латвии, которым не нравится присутствие граждан Российской Федерации в их стране.