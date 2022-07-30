Чибис предложил ненавидящим русских "катиться к черту"

Губернатор Мурманской области Андей Чибис прокомментировал ситуацию с сотрудницей консульства Норвегии, которая в ходе конфликта с сотрудниками одного из отелей сказала, что «ненавидит русских». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал Чибис.

Ранее появилась информация, что норвежский консул Эллингсен устроила конфликт в мурманском отеле, когда ей сказали дождаться окончания уборки в номере. Сообщалось, что женщина выкрикивала, что «ненавидит русских и привыкла к чистым номерам из Скандинавии». По данным СМИ, полиция начала проверку данных высказываний.

Позже МИД Норвегии выразил сожаление из-за инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.