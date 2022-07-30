Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины

«31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).