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20 минут назад

Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Российский лидер Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщили в пресс-службе Кремля.

Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

«Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», – отмечено в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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