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25 минут назад

Захарова посоветовала Джонсону сменить пол ради поста генсека НАТО

Газета.Ruиещё 5

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возможное назначение женщины на пост генерального секретаря Североатлантического альянса и предложила уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сменить пол для назначения на пост в НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова посоветовала Джонсону сменить пол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле. В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — написала Захарова.

В Брюсселе оценили вероятность вступления Джонсона в должность генсека НАТО

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас соответствует всем критериям для того, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

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