Захарова посоветовала Джонсону сменить пол

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле. В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — написала Захарова.