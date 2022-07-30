Захарова посоветовала Джонсону сменить пол

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возможное назначение женщины на пост генерального секретаря Североатлантического альянса и предложила уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сменить пол для назначения на пост в НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле. В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — написала Захарова.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас соответствует всем критериям для того, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.