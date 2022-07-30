В США восхитились личными качествами Путина

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что президент России Владимир Путин поражает своей эрудицией и умением «говорить без шпаргалки». Об этом она рассказала в беседе с журналом Economist, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, они с главой российского государства общались в ходе встречи в Сочи в 2015 году. В то время она сопровождала действующего государственного секретаря Джона Керри. Беседа с президентом России длилась несколько часов.

«Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — рассказала Шерман.

Она отдельно отметила настойчивость Путина, который «всегда стоял на своем». Первый заместитель госсекретаря США считает, что миру нужно осознать его «амбициозность».