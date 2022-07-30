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20 минут назад

В США восхитились личными качествами Путина

Елена Прошина

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что президент России Владимир Путин поражает своей эрудицией и умением «говорить без шпаргалки». Об этом она рассказала в беседе с журналом Economist, сообщает РИА Новости.

В США восхитились личными качествами Путина
Фото: ReutersReuters

Путин назвал три ключевые качества лидера

По ее словам, они с главой российского государства общались в ходе встречи в Сочи в 2015 году. В то время она сопровождала действующего государственного секретаря Джона Керри. Беседа с президентом России длилась несколько часов.

«Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — рассказала Шерман.

Она отдельно отметила настойчивость Путина, который «всегда стоял на своем». Первый заместитель госсекретаря США считает, что миру нужно осознать его «амбициозность».

Ранее Fox News сообщил, что Белый дом готовит подробные инструкции о подобающем поведении на публичных мероприятиях для президента США Джо Байдена. Телеканал опубликовал снимки, сделанные в ходе совещания главы США с профсоюзными лидерами, губернаторами и представителями частных компаний по вопросам ветроэнергетики. На них видно, как президент держит карточку с пошаговым списком инструкций и текстом своей речи.

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