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18 минут назад

В России предсказали новые вооруженные конфликты из-за Украины

Елена Прошина

Поставляемое Западом оружие на Украину зачастую попадает на черный рынок, а затем — в руки преступных группировок в Европе, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. В связи с этим риск военных конфликтов по всему миру существенно возрастает. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью «Лента.ру».

В России предсказали новые вооруженные конфликты из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

«Оружие с Украины уже то и дело всплывает и на Ближнем Востоке, и на Балканах, и в странах ЕС, и даже в Юго-восточной Азии», — пояснил он.

Руденко добавил, что теневой интернет переполнен объявлениями о продаже западного оружия. Во многих объявлениях обещают организовать доставку в любую часть мира, отметил он.

Заместитель главы МИД РФ считает, что все это с высокой вероятностью обернется ростом преступности, обострением существующих и возникновением новых вооруженных конфликтов по всему миру.

Ранее сообщалось, что на Украине с помощью сервисов теневого интернета стали продавать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев получает от США. Продавцы хотят получить за свой товар 30 тысяч долларов — это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей.

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