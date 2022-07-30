В России предсказали новые вооруженные конфликты из-за Украины

Поставляемое Западом оружие на Украину зачастую попадает на черный рынок, а затем — в руки преступных группировок в Европе, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. В связи с этим риск военных конфликтов по всему миру существенно возрастает. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью «Лента.ру».

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«Оружие с Украины уже то и дело всплывает и на Ближнем Востоке, и на Балканах, и в странах ЕС, и даже в Юго-восточной Азии», — пояснил он.

Руденко добавил, что теневой интернет переполнен объявлениями о продаже западного оружия. Во многих объявлениях обещают организовать доставку в любую часть мира, отметил он.

Заместитель главы МИД РФ считает, что все это с высокой вероятностью обернется ростом преступности, обострением существующих и возникновением новых вооруженных конфликтов по всему миру.