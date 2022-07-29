Мишустин уволил замглавы Минтруда Скляра

Замглавы Минтруда России Алексей Скляр был освобожден от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу, 29 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Из документа следует, что Скляр был уволен по собственному желанию.

Скляр был назначен на должность заместителя министра труда и социальной защиты России в июле 2018 года. Он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.