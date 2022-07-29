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14 минут назад

Мишустин уволил замглавы Минтруда Скляра

Lenta.ru

Замглавы Минтруда России Алексей Скляр был освобожден от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу, 29 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин уволил замглавы Минтруда Скляра
Фото: ТАССТАСС

Из документа следует, что Скляр был уволен по собственному желанию.

Скляр был назначен на должность заместителя министра труда и социальной защиты России в июле 2018 года. Он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

Ранее Мишустин освободил от должности замминистра экономического развития России Владислава Федулова. Чиновник был уволен собственному желанию.

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