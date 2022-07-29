Политолог оценил заявления президента Молдавии о возможном конфликте с РФ

А куда же Санду еще обращаться? Только в свою родную Румынию. Она же гражданка Румынии. Также как и практически все члены ее правительства, вся ее партия парламентского большинства, все чиновники, судьи, истеблишмент Молдавии. Все они имеют румынский паспорт. В этом смысле заявление Санду абсолютно логично.





Долгие годы, пока Румынией руководил Траян Думитру Бэсеску - был там такой национально-ориентированный лидер - он активно продвигал идею "Великой Румынии". В том смысле, что две страны, один язык, один народ, перевод молдавского языка на латиницу. Все из той же оперы. Аннексия Молдавии, как это бывало с 1918 по 1940 год, когда Румыния аннексировала Бессарабию. Кстати сказать, Советская Россия не признавала аннексию Бессарабии. И на советских картах до 40-го года Бессарабия была просто заштрихована.



Но с некоторых пор в Румынии довольно прагматичные власти. И все эти идеи об аннексии Молдавии ушли на второй план. Но в любом случае Румыния традиционно поддерживает Молдавию, помогает ей. Это происходит хотя бы потому что они соседи, и значительная часть граждан Молдавии имеет румынские паспорта. В Румынии по бесплатным программам учится много представителей молдавской молодежи, благо языки очень похожи, много молдаван работают в Румынии.



Но другой вопрос в том, что никто не собирается нападать на Молдавию. Все эти заявления - попытка эксплуатации русофобского тренда. При этом Санду оказалась между двух огней, мнений, обстоятельств. И у нее уже "крыша едет". Это навязанные ей идеи про румынскую унию, про единую "Великую Румынию", с одной стороны. С другой стороны, идеи про "непогрешимый Запад", "Великую Европу", про "главную страну" - Америку.



При этом реальность, с которой столкнулась Санду, такова, что Молдавия - самая нищая страна Европы. Там кошмарная инфляция, она уже зашкаливает за 70%. Все это превращается в какой-то фильм Эмира Кустурицы, но с очень невеселым содержанием. Денег нет, энергоносителей нет, ничего нет. Согласно первому концепту, вроде бы как надо быть русофобом и ссориться с русскими. Но получается так, что чем больше ты ссоришься с русскими, тем тебе становится хуже. За границей находится армия молдавских гастарбайтеров, в самой стране нет половины населения, в основном старики и дети.



Такие заявления, в том числе, и попытка переключить внимание с внутренних проблем. Но это уже не работает. Реальность всегда жестче и честнее, чем все эти фантазии и химеры, которые выстраивают в виртуальном политическом сознании представители западных стран. Все по-другому. Если где-то есть запас прочности и там все это дело еще как-то можно объяснять - в крупных европейских странах, то в Молдавии запаса прочности не было никогда. Плюс приднестровская проблема, которая не разрешается вот уже 30 лет. И вроде бы надо признавать Приднестровскую республику как второе молдавское государство, но сделать этого не позволяет первый фактор, о котором я говорил. А, во-вторых, надо иметь политическое мужество. Но где его взять несчастным молдавским политикам, выращенным в инкубаторе соросовских структур? Этого мужества нет. Отсюда и ее истерики.



На днях молдавские СМИ и Telegram-каналы писали о том, как Санду вдруг решила пообщаться с людьми, со своими сторонниками, и поехала в родное село. И там она наслушалась такого от своих условных сторонников, что потом на трассе остановила машину, вышла и рыдала минут 15-20, просто билась в истерике от бессилия. С одной стороны, родные люди в таком положении, в котором они оказались. С другой стороны, вся остальная история всей ее жизни - и Всемирный банк, и бывший посол США в Молдавии Дерек Хоган, который приложил руку к ее "воспитанию", и все эти евросоюзовские мантры и так далее. Человек вырос в другой среде, и все это диссонирует. Если бы я был Зигмундом Фрейдом - я бы написал целую диссертацию.... Никто уже давно всерьез не воспринимает никаких молдавских заявлений.

Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств