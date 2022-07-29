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1 час назад

Полянский обвинил страны Запада в помощи Киеву в убийстве детей Донбасса

Lenta.ruиещё 1

Народы России и Украины не забудут странам Запада готовность помогать Киеву убивать мирных граждан. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Полянский обвинил страны Запада в помощи Киеву в убийстве детей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат указал, что, поставляя Украине дальнобойную артиллерию и РСЗО, партнеры Киева «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад».

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что западные страны должны нарастить поставки оружия для повышения боеспособности Украины.

«При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев», — заявил Геращенко.

Он также добавил, что для удовлетворения нужд Киева американским и европейским заводам необходимо увеличить промышленное производство вооружения

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