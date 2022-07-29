Лавров увидел «оговорку по Фрейду» в словах Госдепа о переговорах Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после слов представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что пока не время для переговоров России и Украины, стало ясно, кто кем руководит. Об этом пишет РБК.
«Напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. При этом он отмечал, что любые боевые действия заканчиваются переговорами.
Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров прошел в конце февраля, однако стороны не пришли к единому мнению. В последствие стороны еще несколько раз встречались очно, а также по видеосвязи, однако вскоре диалог был заморожен.
Россия много раз отмечала готовность продолжить переговоры. В Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова продолжить диалог. В свою очередь, в Киеве объяснили изменение отношения к переговорному процессу после событий в Буче.