Лавров увидел «оговорку по Фрейду» в словах Госдепа о переговорах Украины

«Напомню, где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», — сказал Лавров.