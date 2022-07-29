Захарова предложила тему для нового выпуска Vogue

Следующий выпуск журнала Vogue должен быть посвящен убийству в ДНР военнопленных украинцев. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня ночью ВСУ ударили по Еленовской исправительной колонии №120. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что основной удар пришелся по бараку, в котором содержались пленные украинские военнослужащие. В результате атаки здание было повреждено, не менее 53 человек погибли, более 100 получили ранения.

Мария Захарова напомнила о том, что ранее жена Зеленского попала на обложку Vogue и дала интервью западным СМИ. По мнению официального представителя МИД, журналу стоит еще раз пригласить первую леди Украины.

«Супруга Лена сядет на ступеньки бункера (…) и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен, чтобы они не портили им «паблисити» своими признаниями. Заодно прорекламирует американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой прицельно ударили по своим», - написала она.