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1 час назад

Песков: Россия поддержала Китай по тайваньскому вопросу

Елена Прошина

Россия поддерживает позицию Китая в переговорах с США о недопустимости вмешательства в дела по Тайваню. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая.

«Считаем, что ни одна страна в мире не имеет права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что мир сейчас итак перенапряжен региональными и общемировыми проблемами, а такое поведение США может спровоцировать дополнительную напряженность. Он добавил, что подобные шаги могут иметь только деструктивный характер.

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса

Ранее США и Китай провели телефонный разговор по вопросу Тайваня. В Вашингтоне заявили, что выступают против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг острова. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Кроме того, Китай выразил решительный протест против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос.

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