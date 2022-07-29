Россия поддерживает позицию Китая в переговорах с США о недопустимости вмешательства в дела по Тайваню. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, Россия с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая.
«Считаем, что ни одна страна в мире не имеет права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что мир сейчас итак перенапряжен региональными и общемировыми проблемами, а такое поведение США может спровоцировать дополнительную напряженность. Он добавил, что подобные шаги могут иметь только деструктивный характер.
Ранее США и Китай провели телефонный разговор по вопросу Тайваня. В Вашингтоне заявили, что выступают против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг острова. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Кроме того, Китай выразил решительный протест против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос.