Захарова прокомментировала изоляцию России со стороны Запада

«Каждый день подходят люди — зарубежные коллеги, журналисты, обыватели — и сквозь смех задают один и тот же вопрос: "Первый раз такую "изоляцию" видим. Как вы выдерживаете такой темп?". Держимся, отвечаю, хотя непросто, конечно, в этот раз она нам дается — рабочий график Лаврова, насыщенность переговоров говорят сами за себя», — прокомментировала дипломат.