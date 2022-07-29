В Калининграде допустили остановку транзита через Литву с 1 сентября

«Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», - сказал он.