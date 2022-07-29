В Калининграде допустили остановку транзита через Литву с 1 сентября

Транзит через Литву может быть остановлен с 1 сентября, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов, комментируя решение литовского «Шяуляй банка» прекратить операции с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
По словам Алиханова, это будет означать невозможность оплаты проезда, из-за чего Литва сможет снова заблокировать провоз грузов через свою территорию.
«Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», - сказал он.
Ранее глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь сообщил, что литовский «Шяуляй банк», который обслуживает весь калининградский транзит, прекращает все банковские операции с Россией с 1 сентября.
Напомним, 18 июня Вильнюс прекратил транзит в Калининград по железной дороге ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. 13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, однако транзит товаров автомобильными дорогами не допускается.