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1 час назад

Депутат Боса: для Европы настал эффект бумеранга из-за санкций

Ura.Ru

Европа переживает негативные последствия из-за введенных против России санкций, для нее настал момент бумеранга. Об этом сообщил РИА «Новости» венесуэльский депутат Тони Боса.

Депутат Боса: для Европы настал эффект бумеранга из-за санкций
Фото: ТАССТАСС

«Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки», — сказал он. По его мнению, бумерангом выступает не только экономический и финансовый кризисы, но и продовольственный, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию.

Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, антироссийские санкции оказывают негативный эффект, в первую очередь, на те страны, которые их вводят. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у РФ есть возможность спасти Евросоюз от кризиса. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предрек раскол ЕС к зиме.

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