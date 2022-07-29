Депутат Боса: для Европы настал эффект бумеранга из-за санкций

«Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки», — сказал он. По его мнению, бумерангом выступает не только экономический и финансовый кризисы, но и продовольственный, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию.