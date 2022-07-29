Депутат Боса: для Европы настал эффект бумеранга из-за санкций

Европа переживает негативные последствия из-за введенных против России санкций, для нее настал момент бумеранга. Об этом сообщил РИА «Новости» венесуэльский депутат Тони Боса.
«Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки», — сказал он. По его мнению, бумерангом выступает не только экономический и финансовый кризисы, но и продовольственный, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию.
Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, антироссийские санкции оказывают негативный эффект, в первую очередь, на те страны, которые их вводят. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у РФ есть возможность спасти Евросоюз от кризиса. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предрек раскол ЕС к зиме.