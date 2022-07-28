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1 час назад

Медведев заявил, что Балтийское море становится регионом, где, по сути, доминирует НАТО

ТАСС

Балтийское море становится сейчас регионом, где, по сути, доминирует НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Балтийское море - регион, где доминирует НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целом это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО - прим. ТАСС), безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО", - сказал Медведев в четверг на пресс-подходе после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей РФ.

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По его словам, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО усложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике.

"Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех", - сказал Медведев.

Он добавил, что Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс.

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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