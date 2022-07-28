Медведев: Балтийское море - регион, где доминирует НАТО

Балтийское море становится сейчас регионом, где, по сути, доминирует НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В целом это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО - прим. ТАСС), безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО", - сказал Медведев в четверг на пресс-подходе после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей РФ.
По его словам, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО усложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике.
"Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех", - сказал Медведев.
Он добавил, что Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс.
"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев.