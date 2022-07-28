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30 минут назад

Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.

Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Сергей Лавров,МИД России,ШОС,
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