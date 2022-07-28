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11 минут назад

В Кремле пообещали сообщить о новом месте работы Рогозина

Алиса Селезнёва

Кремль своевременно сообщит о том, какую именно должность займет бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле пообещали сообщить о новом месте работы Рогозина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы вас проинформируем, когда это произойдет», - пообещал он.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, в какой именно области будет работать Рогозин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина 15 июля. Новым главой «Роскосмоса» был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Премьер-министр Михаил Мишустин, благодаря Дмитрия Рогозина за четыре года работы в «Роскосмосе», выразил надежду, что тот в скором времени «займет свое место в строю».

Политика,Михаил Мишустин,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,
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