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23 минуты назад

Путин обсудил с Совбезом работу Роскосмоса

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности работу госкорпорации "Роскосмос", где недавно сменился руководитель.

Путин обсудил работу "Роскосмоса" с членами Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. В этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления", - сказал глава государства, открывая совещание в четверг.

После этого Путин передал слово для доклада секретарю Совбеза Николаю Патрушеву.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

15 июля Путин освободил от должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который занимал этот пост предыдущие четыре года. В тот же день он освободил Юрия Борисова от обязанностей заместителя председателя правительства РФ и назначил его генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".

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