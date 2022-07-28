В Кремле заявили о «тревожной» динамике заболеваемости COVID

В России увеличивается число заболевших коронавирусом, наблюдается тревожная динамика. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что обязательного ношения масок в России нет и граждан никто не ограничивает. Однако те, кто на фоне роста заболеваемости хочет позаботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.

Также Песков отметил, что никто не обязывает соблюдать масочный режим вне работы и сотрудников администрации. Носить или не носить маски – «это право каждого человека», констатировал он.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил ограничения в России, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.