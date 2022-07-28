В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

В Кремле заявили о «тревожной» динамике заболеваемости COVID

Алиса Селезнёва

В России увеличивается число заболевших коронавирусом, наблюдается тревожная динамика. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что обязательного ношения масок в России нет и граждан никто не ограничивает. Однако те, кто на фоне роста заболеваемости хочет позаботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.

В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

Также Песков отметил, что никто не обязывает соблюдать масочный режим вне работы и сотрудников администрации. Носить или не носить маски – «это право каждого человека», констатировал он.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил ограничения в России, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.

Иммунологи также предупреждают, что осенью российские регионы может накрыть новая волна коронавируса. При этом, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России наблюдается снижение коллективного иммунитета к COVID-19 до 12,3%.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители