Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией

«Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви — Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру» — сказал политик.

Он также пообещал симметричный ответ на расширение инфраструктуры Североатлантического альянса в Скандинавии.

Ранее 28 июля Медведев в рамках рабочей поездки в Карелию высадился из вертолета неподалеку от границы с Финляндией. Сообщалось, что он должен был провести совещание, посвященное обеспечению безопасности страны на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.