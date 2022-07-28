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1 час назад

Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией

Lenta.ruиещё 17

Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отношения с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс».

«Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви — Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру» — сказал политик.

Он также пообещал симметричный ответ на расширение инфраструктуры Североатлантического альянса в Скандинавии.

Ранее 28 июля Медведев в рамках рабочей поездки в Карелию высадился из вертолета неподалеку от границы с Финляндией. Сообщалось, что он должен был провести совещание, посвященное обеспечению безопасности страны на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию к ним присоединиться. Единственной страной, которая выступила против этого, стала Турция.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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