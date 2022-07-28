МИД: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — пояснила Захарова.