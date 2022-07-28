МИД: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.
«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — пояснила Захарова.
При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что в переговорном процессе должны учитываться интересы обеих сторон.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что администрация президента США готова пойти на «экстраординарные шаги», чтобы добиться освобождения находящихся в РФ под стражей американцев, представленные Москве предложения на этот счет не предполагают каких-либо контактов с участием Джо Байдена.