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1 час назад

МИД РФ: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

Газета.Ruиещё 8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

МИД: конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — пояснила Захарова.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что в переговорном процессе должны учитываться интересы обеих сторон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что администрация президента США готова пойти на «экстраординарные шаги», чтобы добиться освобождения находящихся в РФ под стражей американцев, представленные Москве предложения на этот счет не предполагают каких-либо контактов с участием Джо Байдена.

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