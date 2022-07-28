РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с транзитом

"Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это "Шауляй банк" <...> "Шауляй банк" вышел с новостью о том, что он с 1 сентября прекращает всяческие отношения банковские с Россией. Мы обратили на это внимание, написали ноту <...> Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку" - "разберитесь до 1 сентября, еще есть время", - сказал он.