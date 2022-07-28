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49 минут назад

РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом

ТАССиещё 7

Литовский "Шауляй банк", через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией, в связи с чем Москва направила в МИД Литвы соответствующую ноту. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с транзитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это "Шауляй банк" <...> "Шауляй банк" вышел с новостью о том, что он с 1 сентября прекращает всяческие отношения банковские с Россией. Мы обратили на это внимание, написали ноту <...> Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку" - "разберитесь до 1 сентября, еще есть время", - сказал он.

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