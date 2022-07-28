Она обратила внимание на то, что сейчас западные СМИ все больше раскручивают жену украинского лидера Елену Зеленскую.

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна - Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», - пояснила она.

Захарова выразила уверенность, что военизированный образ украинского лидера нельзя изменить без «несбыточной победы». При этом ресурс такого образа уже исчерпан, он «безнадежно протух» и без приправы не подается. Роль же такой «приправы» сейчас играет жена Владимира Зеленского, отметила она.

Ранее первая леди Украины выступила перед конгрессом США. Она попросила поддержки своей страны в виде средств противовоздушной обороны. Также Елена Зеленская появилась на обложке журнала Vogue и вместе с мужем дала интервью Пирсу Моргану в эфире Talk TV.