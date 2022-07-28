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40 минут назад

Захарова: образ Зеленского на Западе «протух»

Алиса Селезнёва

Образ президента Украины Владимира Зеленского надоел западной аудитории, его ресурс исчерпан. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что сейчас западные СМИ все больше раскручивают жену украинского лидера Елену Зеленскую.

«Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна - Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», - пояснила она.

Захарова выразила уверенность, что военизированный образ украинского лидера нельзя изменить без «несбыточной победы». При этом ресурс такого образа уже исчерпан, он «безнадежно протух» и без приправы не подается. Роль же такой «приправы» сейчас играет жена Владимира Зеленского, отметила она.

Зеленская рассказала, как конфликт на Украине повлиял на ее брак

Ранее первая леди Украины выступила перед конгрессом США. Она попросила поддержки своей страны в виде средств противовоздушной обороны. Также Елена Зеленская появилась на обложке журнала Vogue и вместе с мужем дала интервью Пирсу Моргану в эфире Talk TV.

При этом интернет-пользователи назвали «странной и неуместной» съемки президента Владимира Зеленского и его жены Елены для популярного журнала на фоне военных действий на Украине. А слова Елены Зеленской о том, что происходящее в стране укрепило ее брак, вызвали резкую критику.

Политика,Видео,Елена Зеленская,Пирс Морган,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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