В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Российский дипломат заявил о кульминации политики сдерживания Москвы

Lenta.ruиещё 3

Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров заявил, что сейчас в мире наблюдается кульминация политики сдерживания Москвы, проводимой Западом. Об этом пишет РИА Новости.

Российский дипломат заявил о кульминации политики сдерживания Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы наблюдаем кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом в течение длительного времени с целью ослабить наши позиции, не допустить слома однополярного мира, требуя от всех подчиняться "правилам", вырабатываемым западными странами», — сказал он.

Егоров добавил, что «несогласных с таким положением дел и такой "философией" подвергают санкциям и разного рода бойкотам». При этом он допустил, что может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада в чем-то завидуют России, а в чем-то опасаются ее. По словам политика, в связи с этим у Запада сформировалась некая концептуальная задача по сдерживанию развития России, которой он придерживается на постоянной основе.

Политика,Георгий Егоров,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители