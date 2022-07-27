МИД предупредил Киев о последствиях применения РСЗО по территории РФ

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российской территории американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к более чем серьезным последствиям. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.