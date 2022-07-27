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41 минуту назад

МИД РФ: применение ВСУ американских РСЗО по территории России грозит последствиями

ТАСС

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российской территории американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к более чем серьезным последствиям. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

МИД предупредил Киев о последствиях применения РСЗО по территории РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные", - сказал он на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Слова дипломата приводит МИД РФ.

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Также Гаврилов заявил, что подталкивание Европы к обострению отношений с РФ может расширить зону конфликта.

"Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта", - сказал он.

Политика,Константин Гаврилов,МИД России,НАТО,ОБСЕ,
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