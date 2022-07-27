Кадыров сообщил о новой награде от Путина

"Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона! Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины - России", - отметил Кадыров.