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52 минуты назад

Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

ТАССиещё 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Кадыров сообщил о новой награде от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обязуется и далее самоотверженно служить во благо республики.

"Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона! Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины - России", - отметил Кадыров.

Политика,Александр Невский,Марат Хуснуллин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Правительство РФ,
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