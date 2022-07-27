Временная поверенная в делах Латвии в Москве вызвана в МИД РФ

В МИД России временной поверенной в делах Латвии Даце Рутке выразили протест в связи с давлением силовиков на россиян, въезжающих в страну. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев, пишет РИА Новости.

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«Ей вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации», - пояснил он.

По словам Нечаева, в случае отказа подписать этот документ, россиянам запрещают въезд на территорию Латвии.

После начала российской спецоперации на Украине Эстония, Латвия, Литва, Чехия прекратили выдавать российским туристам краткосрочные визы. А Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание всех зарегистрированных в России телеканалов.