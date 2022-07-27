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18 минут назад

Временная поверенная в делах Латвии в Москве вызвана в МИД РФ

Алиса Селезнёва

В МИД России временной поверенной в делах Латвии Даце Рутке выразили протест в связи с давлением силовиков на россиян, въезжающих в страну. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев, пишет РИА Новости.

Временная поверенная в делах Латвии в Москве вызвана в МИД РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ей вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации», - пояснил он.

По словам Нечаева, в случае отказа подписать этот документ, россиянам запрещают въезд на территорию Латвии.

После начала российской спецоперации на Украине Эстония, Латвия, Литва, Чехия прекратили выдавать российским туристам краткосрочные визы. А Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание всех зарегистрированных в России телеканалов.

Также правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке. Также с 1 сентября 2023 года в Латвии не будет параллельного обучения по программе дошкольного образования национальных меньшинств, несмотря на то, что русский своим родным языком считают более трети жителей страны.

Политика,Иван Нечаев,МИД России,
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