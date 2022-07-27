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1 час назад

Москва отреагировала на возможный запрет российских паспортов на Украине

Lenta.ru

Запрет на получение российского паспорта гражданам Украины может свидетельствовать о том, что на Украине не соблюдаются права человека. Так инициативу украинских властей раскритиковали в министерстве иностранных дел (МИД) России, сообщает ТАСС.

МИД РФ отреагировал на возможный запрет российских паспортов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта России, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека», — заявили в ведомстве.

Впервые о разработке законопроекта, который бы предусматривал уголовную ответственность за получение российского паспорта, на Украине рассказали 20 июля. Позже стало известно, что этот законопроект будет грозить наказанием от штрафа и до 15 лет тюрьмы.

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