Лавров в Эфиопии назвал причину спецоперации

В ходе своего визита в Эфиопию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил причину проводимой на Украине спецоперации. По его словам Москве не предоставили гарантий безопасности. Об этом пишет Ura.ru.
«Нам дали понять, что не будет никаких гарантий в сфере безопасности в Европе. Мы также поняли, что не будет никакой реализации Минских соглашений. В Киеве об этом напрямую заявили», - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что именно поэтому Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики и начала проводить специальную операцию по спасению жизней жителей Донбасса.
Лавров также добавил, что целью спецоперации является исключение любой возможности использования украинской территории для создания угроз Российской Федерации.
Ранее Лавров заявил о готовности России реализовывать совместные планы с Эфиопией в сфере военно-технического сотрудничества. При этом он подчеркнул, что будут учтены интересы эфиопских партнеров в обеспечении своей обороноспособности. Также он заверил, что Москва готова развивать с Аддис-Абебой двусторонние гуманитарные и культурные контакты, сотрудничество в сфере образования.