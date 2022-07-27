Лавров в Эфиопии назвал причину спецоперации

В ходе своего визита в Эфиопию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил причину проводимой на Украине спецоперации. По его словам Москве не предоставили гарантий безопасности. Об этом пишет Ura.ru.

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«Нам дали понять, что не будет никаких гарантий в сфере безопасности в Европе. Мы также поняли, что не будет никакой реализации Минских соглашений. В Киеве об этом напрямую заявили», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что именно поэтому Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики и начала проводить специальную операцию по спасению жизней жителей Донбасса.

Лавров также добавил, что целью спецоперации является исключение любой возможности использования украинской территории для создания угроз Российской Федерации.