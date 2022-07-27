Захарова рассказала о «дыме от воскурений» на встрече Лаврова в Эфиопии

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова в МИД Эфиопии прошла в «дыме от воскурений». Об этом рассказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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На опубликованном ролике видно, как Лавров пьет приготовленный по эфиопским обычаям кофе с главой МИД Демеке Меконненом. При этом картинка немного замылена.

«Это не затуманенный экран, а дым от воскурений», — отметила Захарова.

Также утром 27 июля президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде приняла делегацию во главе с Лавровым.